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    ABD'de feci kaza: 5 ölü, 8 yaralı

    Los Angeles'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
    • 05.08.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 16:39
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    ABD'de feci kaza: 5 ölü, 8 yaralı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletinin Los Angeles kentinde feci bir trafik kazası olayı yaşandı.

    Aşırı hız yapan bir sürücünün, akan yoldaki araçlara çarpması sonucu kaza meydana geldi.

    Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi.

    5 kişi ölürken 8 kişi yaralandı

    Polis Sözcüsü Franco Pepi, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 yetişkin ve 6 çocuğun yaralı olarak bölgedeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

    ABD'de feci kaza: 5 ölü, 8 yaralı VİDEO

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; yetkililer kazanın nedeninin henüz bilinmediğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

    ABD de feci kaza: 5 ölü, 8 yaralı #1

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