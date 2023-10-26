ABD'de feci motosiklet kazası: Sürücünün 20 kemiği kırıldı Yüksek hızla araçların oldukça yakınından geçen motosikletli, kendini bir anda kazanın içinde buldu. Kemikleri kırılan sürücü, "Benim hatam" dedi.

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ensonhaber.com

ABD'nin Florida eyaletinde motosiklet kazası meydana geldi.

Saatte 160 kilometrenin üzerindeki bir hızla ilerlediği belirtilen sürücü, araçları bir bir geçti.

Diğer araçların birkaç santim yakınından geçen kişi, ileride oluşması muhtemel trafik sıkışıklığını hesaba katmadı.

Yüksek hızın getirdiği facia

Pikaba arkadan çarpan motosikletli, bir süre motosiklette kontrolsüzce, asılı şekilde ilerledi.

Hemen sonrasında hızla gelen tır, motosiklet sürücüsüne çarptı ve takla atmasına sebep oldu.

Feci kazanın sonucu 20 kırık kemik

Kazanın ağır bilançosu ortaya çıktı. Söz konusu kazazedenin 20 kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Olaydan sonra yaşadığı kazanın görüntülerini internette paylaşan motosiklet tutkunu, "Ben buna kaza diyorum. Tamamen benim hatam. Az beceriye çok fazla güven..." dedi.

"Panikledim ve artık çok geçti"

Çarptığı aracın frene basarak orta şeride doğru geçtiğini söyleyen sürücü, şöyle devam etti:

Her zamanki gibi riskli davrandım ve kamyona çok yaklaştım, o da aramızdaki mesafeyi kapattı. Panikledim ve artık çok geçti.



Neyse ki hayattayım ve herhangi bir uzvumu kaybetmedim.

Kırıklarını tek tek sıraladı

Açıklamasında, içine düştüğü duruma ilişkin ayrıntıları paylaşırken şunları dile getirdi: