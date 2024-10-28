ABD'de feci ölüm: Fotoğraf çekerken uçağın pervanesine takıldı

Haber Merkezi
ABD'de yaşanan korkunç bir olay, dünya kamuoyuna yansıdı.
26 Ekim'de Kansas eyaletinin Derby kentindeki Cook Havaalanı'nda meydana gelen olayda Amanda Gallagher, insanların uçağa binip inmelerini fotoğraflıyordu.
Gallagher, geriye doğru adım atması sonucu hareket halindeki pervaneye çarptı.
HAREKET HALİNDEKİ PERVANEYE ÇARPTI
Talihsiz kadın, uçağın pervanesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Uçağın pervanesinin çarpması sonucu ağır yaralanan talihsiz kadın, apar topar hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Fox News'in aktardığına göre tedavi altına alınan Gallagher'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
Öte yandan ekipler faciayla ilgili soruşturma başlattı.
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