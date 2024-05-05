ABD'de Filistin gösterileri, Kur'an-ı Kerim okuyanların sayısını artırdı İsrail'e tepki gösterilen eylemler sonucunda İslam'ı tanımak isteyenlerin sayısında artış yaşanıyor.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze saldırılarına tepkilerin yükseldiği ülkelerden biri de ABD oldu.

Özellikle ülkenin önde gelen üniversitelerindeki kampüslerde toplanan öğrenciler, Filistinlilere yönelik zulme tepki gösterdi.

Farklı inançlardan bir araya gelen gençler, İsrail katliamına tepkilerini yüksek sesle dile getirdi.

İslam'a ilgiyi artıran gelişme

ABD polisi, çadırların kurulduğu kampüslere müdahale ederek göstericileri dağıtma girişimlerinde bulundu.

Söz konusu ülkede yapılan bir araştırma, Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemleri sırasında İslam'a olan ilginin arttığını gözler önüne serdi.

Kur'an okumaya başladılar

Yüzlerce gencin, İslam'ı tanımak için araştırmalar yaptığı ve Kur'an-ı Kerim okumaya başladığı belirtiliyor.

Sosyal medyada yapılan çağrılarda da bu durum ortaya çıktı. İslam'a ilgi duyan gençler, Filistinlileri daha iyi anlayabilmek adına böyle bir adım attıklarını söylüyor.

Benzer durum, geçtiğimiz yıl, yine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında da gündeme geldi.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesi'nde, Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlattı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polis departmanından göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına aldı.

Diğer üniversitelere de yayıldı

Columbia Üniversitesi'ndeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayıldı.

Eylemlere baskın düzenleyen Amerikan polisi, yüzlerce öğrenciyi ve bazı akademisyenleri gözaltına aldı.

Michigan Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin ile dayanışma eylemi yapıldı

Öte yandan ABD’nin Michigan Üniversitesinde yapılan mezuniyet töreni sırasında, Filistin destekçisi öğrenciler protesto gösterisi düzenledi.

Törende bir grup öğrenci, mezuniyet cübbeleri üzerindeki kefiyelerle Filistin bayrağı açtı, soykırım karşıtı sloganlar atarak sahneye doğru yürüdü.

Polis, Filistin destekçisi öğrencilere müdahale ederek alandan uzaklaştırırken, üniversitenin halkla ilişkiler ofisi, olayda biçbir öğrencinin gözaltına alınmadığını duyurdu.

Sosyal medya paylaşımlarında tören sırasında İsrail yanlısı bazı öğrencilerin de İsrail bayrağı açtığı görüldü.

Güney California Üniversitesi mezuniyet töreni için polisten yardım istedi

ABD’deki üniversitelerde polis müdahalesi ile Filistin destekçisi öğrencilerin eylemleri bastırılmaya çalışılırken, mezuniyet törenlerinin yapılacağı üniversite kampüslerindeki gerginlik de devam ediyor.

Güney California Üniversitesi (USC) yetkilileri CNN'e yaptıkları açıklamada, okulun mezuniyet törenine kadar Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisinin kampüste kalacağını belirtti.

Açıklamada, 9 Mayıs’ta yapılacak USC mezuniyet töreni için, LAPD'den yardım istendiği, daha fazla güvenlik için tören sonuna kadar polislerin kampüs içinde kalacağı kaydedildi.

Virginia Üniversitesi kampüsünde yasa dışı toplanma uyarısı

Virginia Üniversitesi güvenlik birimi yetkilileri, kampüs içinde yasa dışı toplanma olduğu uyarısında bulunarak, öğrencilerden "söz konusu bölgeden uzak durmaları" çağrısı yaptı.

Çağrı üzerine kampüste polis hareketliliğinin gözlendiği bildirildi.

Kendilerini Gazze için Dayanışma Kampı olarak tanıtan bir grubun yaptığı açıklamada, Virginia Üniversitesi yönetiminin "kampüsü askeri bir alan haline getirdiği" belirtilerek, İsrail ile bağlantılı yatırımların kesilmesi çağrısı yinelenmişti.