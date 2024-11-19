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AA

ABD'de Illinois eyaletindeki Downers Grove'da bir kafeye giren yaşlı bir kadın, üzerinde "Filistin" yazılı kapüşonlu kazak giyen ailenin üzerine yürümüştü.

Aileye hakaret etmeye başlayan kadın, daha sonra elindeki kahveyi fırlatmaya çalışmıştı.

"Filistin" yazılı kıyafet giyen birine saldırıda bulunan kadınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

NEFRET SUÇU İŞLEDİ

llinois eyaletinin DuPage bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, polisin, 16 Kasım'da Alexandra Szustakiewicz'in, "Filistin" yazılı kıyafet giyen bir kişiye bağırdığı ve küfrettiğine ilişkin ihbar aldığı belirtildi.

Açıklamada, kadının, "ulusal kökene göre nefret suçu işlediği" gerekçesiyle şikayet edildiği aktarılırken Szustakiewicz'in, olayın görüntülerini çekmeye çalışan bir kişiyi de telefonuna vurarak engellemeye çalıştığı kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI: 16 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA

Polisin, Szustakiewicz'i gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, "nefret suçuyla" itham edilen kadının 16 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bölge Savcısı Robert Berlin, "bu tür davranışların medeni bir toplumda yeri olmadığını" söyledi.