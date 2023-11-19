ABD'de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi Şikago kentinde toplanan göstericiler, Gazze'ye İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Polis, göstericilere müdahalede bulundu.

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AA & Ensonhaber

ABD'de İsrail'e tepki, Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

Şikago kentinde bir araya gelen göstericiler Filistin'le dayanışma mesajları verdi.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail'in masum sivilleri hedef aldığı saldırılarına tepki gösterdi.

"Nehirden denize Filistin özgür olacak"

Açılan pankartlarda, "Gazze'yi kurtarın", "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" gibi ifadeler yer aldı.

Polisten müdahale

Polis ekipleri, Buckingham Çeşmesi çevresinde toplanan göstericilere müdahalede bulundu.

Protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Altyapıya verilen zarar

Saldırılarda şu ana kadar 95 hükümet binası ve 260 okul hedef alındı, 64 okul hizmet dışı kaldı. Saldırıya uğrayan okullardan sonuncusu El-Fahura oldu. Bombalanan 165 camiden 77'si tamamen yıkıldı.

Saldırılarda 225 bin konut kısmen, 43 bini ise tamamen yıkıldı. Böylelikle Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 60'ı saldırılarda zarar görmüş oldu.

Hastaneler, İsrail'in saldırılarının hedefi oldu

İsrail ordusu, dün Ez-Zehra kentinde 60'tan fazla yaşlının bakımının yapıldığı El-Vefa Yaşlı Bakım Hastanesi'ni bombaladı. Saldırıda, hastanenin Müdürü Midhat Muhaysin öldü.

Şifa Hastanesi'ni günler önce işgal eden ve orayı "askeri bir kışla, büyük bir hapishane ve toplu mezara" dönüştüren İsrail, bu sabah 500 yaralı ve hastayı hastaneden zorla çıkardı.