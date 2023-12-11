ABD'de Gazze anketi: 'Biden barışa hizmet etmiyor' ABD'de yapılan bir anket, halkın yalnızca yüzde 20'sinin ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'yle ilgili barışa hizmet ettiğini düşündüğünü ortaya koydu.

AA

ABD'li medya kuruluşu CBS News gündeme ilişkin anket için harekete geçti.

Anket, 6-8 Aralık'ta 2 bin 144 ABD'li yetişkin katılımcıyla gerçekleştirildi.

Yüzde 20'lik kısım Biden'ın barışa hizmet ettiğini düşünüyor

Katılımcıların yüzde 34'ü ABD hükümetinin eylemlerinin Gazze'yle ilgili barışa hizmet etmediğini belirtti.

Yüzde 20'si ise barışçıl bir çözüme yaklaştırdığını düşündüklerini ifade etti.

'Biden'ın savaşı ele alış şeklini onaylamıyoruz' diyenler çoğunlukta

Biden hükümetinin eylemlerinin bir etkisi olmadığını düşünenler ise katılımcıların yüzde 46'sını oluşturdu.

Ankete katılanların yüzde 61'i Başkan Biden'ın "İsrail-Hamas savaşını ele alış şeklini" onaylamadığını söyledi.

Yaş gruplarına göre dağılımı

Bu tutum farklı yaş gruplarından gelen cevaplarda değişiklik gösterdi.

30-44 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 68'i Biden'ın eylemlerini onaylamazken, bu durum 45-64 yaş aralığında yüzde 63, 65 yaş üstünde yüzde 60 ve 18-29 yaş aralığında yüzde 50 olarak gözlemlendi.

'Kınayanların sayısı giderek artıyor'

Yine ankete katılanların çoğu, Biden'ın ABD'de gerçekleşen Filistin yanlısı protestolara yönelik yaklaşımı hakkında yorum yapmamayı tercih ederken, bu protestoları kınamasını isteyenlerin sayısının desteklemesini isteyenlerden fazla olduğu belirtildi.

Biden'ın İsrail'e yönelik yaklaşımının Demokrat Parti içinde de giderek artan farklılıklara yol açtığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)