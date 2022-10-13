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    ABD'de gebe kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan zanlıya ölüm cezası

    Teksas'ta 21 yaşındaki anne adayını öldürerek karnındaki bebeği çalmaya çalışan katil zanlısı için, savcılar ölüm cezası istedi.
    • 13.10.2022 - 10:45
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    ABD'de gebe kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan zanlıya ölüm cezası

    ABD'nin Teksas bölgesinde geçtiğimiz yıllarda kan donduran bir olay yaşanmıştı.

    Bowie County bölgesinde 2020 yılında, Taylor Parker isimli şahıs 21 yaşındaki Reagan Michelle Simmons-Hancock'un doğmamış bebeğini almak istedi.

    Bunun için Hancock'u öldüren Parker'ın, cinayetten önce etrafındaki kişilere kendisini farklı kimlikte tanıttığı aktarılmıştı.

    Gebe kadını öldürerek bebeği çalmaya çalışan Parker, 14 Ekim 2022'de suçlu bulundu.

    Hakkında ölüm cezası istendi

    Parker hakkındaki davada, ceza aşamasının başında savcılardan ölüm cezası isteği vurgulandı.

    Avukatlar akıl hastası olduğunu savundu

    Jüriyi, Parker'ın ölüm cezası almamasına ve şartlı tahliye olasılığı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ikna etmeyi uman avukatları, Parker'ın akıl hastası olduğunu göstereceklerini söyledi.


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