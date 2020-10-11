Dolar
7.8564
-1.0964%
Euro
9.2939
-0.6053%
Altın
1930.19
1.907%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
487.659
0.8718%
Bitcoin
86994.41
1.3553%
EXEN Coin
13.02
0.76%
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısı yine 50 bin üzerinde

    ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısı, 2 ay sonra ilk kez 3 gün üst üste 50 binin üzerine çıktı.
    • AA
    • 11.10.2020 - 06:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısı yine 50 bin üzerinde

    Maryland merkezli John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma günü ülkede günlük pozitif vaka sayısı 57 bin 420 olarak tespit edildi.

    3 GÜN ÜST ÜSTE 50 BİNİN ÜZERİNDE

    Günlük vaka sayısı, 7 Ekim'de 50 bin 341, 8 Ekim'de ise 56 bin oldu.

    Böylece, 2 ayın ardından 3 gün üst üste 50 binin üzerinde vaka belirlendi.

    Benzer sonuçlar, en son 12 Ağustos'ta 57 bin, 13 Ağustos'ta 51 bin ve 14 Ağustos'ta 64 bin olarak kayıtlara geçmişti.

    ABD de günlük koronavirüs vaka sayısı yine 50 bin üzerinde #1

    22 EYALETTE 1000'DEN FAZLA VAKA

    ABD'de perşembe günü en az 22 eyalet 1000'den fazla yeni vaka bildirirken, ülkenin günlük pozitif vaka sayısı ortalamasının bir önceki haftaya göre yüzde 12 arttığı ifade edildi.

    ABD de günlük koronavirüs vaka sayısı yine 50 bin üzerinde #2

    FLORİDA'DA VAKA PATLAMASI

    Vaka sayısının en yüksek seviyede seyrettiği Florida'da, eylül ayı sonunda barların ve restoranların tamamen açılmasıyla artış trendinin hızlandığı görüldü.

    Koronavirüs kaynaklı can kaybı bakımından ilk sırada bulunan New York eyaletinde ise hafta içinde vaka artışının hızlanması nedeniyle geçici olarak kapatılması yönünde karar alınan okul sayısı 169'a çıkmış, artışın yoğun olduğu bölgelerdeki ibadet yerlerinde en fazla 10 kişinin bir arada bulunmasına izin verileceği açıklanmıştı.

    ABD de günlük koronavirüs vaka sayısı yine 50 bin üzerinde #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir