ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

Ülkede 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi son 24 saatte 91 bin 248 vaka tespit edildi.

ABD başkanlık seçimlerine günler kala virüs vakaları hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Wisconsin'de yoğun bakım yatakları tükenmek üzere...

Orta Amerika'da yer alan eyalet yüzde 27,71 ile ülkenin en yüksek koronavirüs pozitif vaka oranlarından birine sahip oldu.

91 BİN 248 VAKA KAYDEDİLDİ

ABD'de koronavirüs salgının baş gösterdiği marttan bu yana pozitif vaka sayısı 9 milyonu geçerken, günlük vaka sayısı da salgının başlangıcından bu yana son haftada 3. defa 80 bin barajını aşarak rekor kırdı.

29 Ekim itibariyle son 24 saatte 91 bin 248 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

"SAKLANACAK YER KALMADI"

Minnesota, Kansas, Güney Dakota ve Ohio eyaletlerinde de salgında ilk günden bu yana en yüksek pozitif vaka rakamlara ulaşıldı.

Ohio Valisi Mike DeWine, "Virüs, eyaletin her tarafına hızla yayılıyor, saklanacak yer kalmadı." sözleriyle "tehlikeli gidişata" dikkati çekti.

TÜRKLERİN YAŞADIĞI ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Salgının ABD'de patlak verdiği ilk aylarda en çok etkilenen eyaletlerden New York ve New Jersey'de de vakaların hızla artması yüzünden eski yasaklar, tekrar uygulanmaya başlandı.

ABD'de, koronavirüs kaynaklı ölümlerde 5. sırada bulunan New Jersey'nin bazı şehirlerinde zaruri olmayan iş yerleri için tekrar kapatma kararı alındı.

Eyaletin kuzey bölgesinde, Türk toplumunun ülkede en çok yaşadığı şehir olan Paterson'da da "geceleri sokağa çıkma yasağı" ilan edilirken, Vali Phill Murphy, eyaletteki virüs vakalarındaki hızlı yükselişin sebebinin ''evlerde yapılan partiler'' olduğunu belirtti.

DÜĞÜN VE DOĞUM GÜNÜNDE 50 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI

New York'ta ise belediye yetkilileri, bir düğün ve doğum günü partisinde toplam 50 kişiye virüs bulaştığını, 300'den fazla kişin ise karantinaya alındığını duyurdu.