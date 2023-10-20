ABD'de halkın yüzde 52'si Biden yönetiminin İsrail'e verdiği destekten rahatsız ABD'de yapılan bir anket, halkın yüzde 52'sinin ABD yönetiminin "İsrail'e silah ve teçhizat" göndermesini desteklemediğini ve Filistin'e yardım yapılması görüşünde birleştiğini ortaya koydu.

AA İsrail'in Hamas'ın baskınını bahane ederek Gazze'ye yönelik sivil hedefleri gözetmeden başlattığı operasyonda 13 gün geride kaldı. Tüm dünyanın gözleri önünde sivil katliamlarını sürdüren İsrail'e en büyük destek ABD'den geliyor. CBS News tarafından 16-19 Ekim'de düzenlenen ankette, katılımcılara, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasına yönelik tutumu hakkında sorular yönetildi. ABD'liler İsrail yardımına karşı Katılımcıların yüzde 57'si ABD'nin Gazze'deki Filistinlilere yardım sağlamasını desteklerken, yüzde 56'sı Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasına yönelik politikasından memnun olmadıklarını aktardı. Halk terör saldırısı konusunda endişeli Çatışmanın Orta Doğu'ya yayılma riskinden katılımcıların yüzde 85'i endişe duyarken, yüzde 79'u ABD'de terör faaliyetleri gerçekleşme ihtimalinden endişe duyduğunu ifade etti. Yüzde 24'ü Biden'in fazla destek verdiği görüşünde Katılımcıların yüzde 52'si ABD yönetiminin İsrail'e silah ve teçhizat sevkiyatına karşı çıktığını bildirirken, katılımcıların yüzde 24'ü Biden'ın İsrail'e çok fazla destek verdiğini savundu. ABD Başkanı Biden, dün akşam yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, aralarında Ukrayna ve İsrail'de olmak üzere ortaklara destek olmak için Kongreye acil bütçe çağrısında bulunacağını duyurmuştu. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)