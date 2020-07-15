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    ABD'de hamile kadına dayak

    Hamile kadın, uğradığı saldırıda acımasızca dövüldü. Kız çocuğu da saldırganların hedefi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 14:31
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    ABD'de hamile kadına dayak

    ABD'nin Illinois eyaletinde dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

    Eyalete bağlı Brooklyn şehrinde bir kız çocuğu ve hamile annesi, evlerinin önünde saldırıya uğradı.

    İki kadın, hamile kadına acımasızca saldırdı. O sırada başka bir saldırgan, kız çocuğunun kafasına tekmeyle vurdu.

    HAMİLE KADINA TEKME TOKAT SALDIRI

    Söz konusu genç saldırgan ardından hamile kadını hedef aldı. Dehşet anları saniye saniye kaydedilirken, hamile kadına saldırı sosyal medyada büyük topladı.

    Kavganın nedeni henüz bilinmezken, polis olaya karışanların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

    ABD'de hamile kadına saldırdılar VİDEO

    ABD'de hamile kadına dayak #1

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