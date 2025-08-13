ABD’de harekete geçildi: Otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor! Güvenlik riski taşıyor

ABD Ulusal Karayolu Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından dikkat çeken bir geri çağırma bildirimi yayınlandı.

ABD merkezli dev otomotiv üreticisi Ford’a ait 2023-2025 yıllarında üretilen 103 binden fazla model için geri çağırma başlatıldı.

Aracın devrilmesine ya da sürüş gücünü kaybetmesine yol açabilecek sorunun ise arka aks cıvatalarındaki olası kusur olduğu belirtildi.

O MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR!

Otomotiv devi tarafından yapılan açıklamaya göre, F-150 kamyonetin aks cıvatalarının kırılması, aks göbeği yivlerine zarar vererek tahrik gücünün tekerleklere iletilmesini engelleyebileceği belirtildi.

Park halindeyken park freni çekili değilse, hasarlı dişliler aracın kaymasına ve kaza riskinin artmasına neden olabilir.

NHTSA tarafından yapılan duyuruda, arka aks cıvatası gevşediğinde sürücülerin tıkırtı sesi duyabileceğini, cıvata kırıldığında ise takırtı sesinin ortaya çıkabileceğini belirtti.

Ford bayileri, etkilenen araçlardaki arka aks mili takımlarını ücretsiz olarak değiştirecek. NHTSA, bu kusurun yaklaşık olarak araçların yüzde 1’inde görüldüğünü tahmin ediyor.