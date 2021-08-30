ABD'de hastanelerde oksijen eksikliği yaşanıyor

Oksijen tanklarındaki doluluk oranı, düşük seviyelere kadar geriledi. Yetkililer, "Çok kritik durumdayız" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs salgını kaynaklı vakaların ve hastaneye yatma oranlarının arttığı bir dönemde ABD'deki hastaneler alarm zili çalıyor.

Vakalarla birlikte oksijen talebi de yükselirken; Florida, Güney Carolina, Teksas ve Louisiana'da birçok hastane oksijen kıtlığıyla mücadele ediyor.

OKSİJEN TANKLARI ALARM VERİYOR

Sağlık yetkilileri ve hastane danışmanları, bazı hastanelerin rezerv kaynaklarını kullanmak zorunda kalabileceğini ve yakın zamanda oksijen tükenmesi riskiyle karşı karşıya gelebileceğini söylüyor.

Bir sağlık performansı iyileştirme şirketinde görevli Donna Cross, CNN International'a yaptığı açıklamada, normalde bir oksijen tankının yaklaşık yüzde 90'ının dolu olduğunu, tedarikçilerin tanklardaki miktarın yeniden doldurma seviyesi olan yüzde 30-40'a kadar düşmesine izin verdiğini söyledi.

"DURUM ÇOK KRİTİK"

Cross, "Şimdi olan ise hastaneler yüzde 10-20'ye kadar düşüş yaşıyor." diye konuştu. Yeniden doldurmanın yüzde 50'lik kısmi tedarik olduğunu belirten Cross, "Çok kritik bir durum." ifadesini kullandı.

HASTANEYE YATIŞ ORANI ARTTI

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Florida, cumartesi günü 100 binde 75 hasta ile ülkedeki en yüksek koronavirüs hastaneye yatış oranını kaydetti.

Koronavirüsün en bulaşıcı Delta varyantı ve buna karşılık henüz aşı yaptırmayanların varlığı, vakaları ve ölümleri artıran bir etken olarak öne çıkıyor.

"DELTA VARYANTI ÖLÜMLERİ HIZLANDIRDI"

Florida'daki bir hastanede yoğun bakım biriminde görevli doktor Ahmet Elhaddad, insanların aşı yaptırmadıkları için öldüklerini ve acı çektiklerini görmenin yorgunluğunu yaşadıklarını söyledi.

Elhaddad, "Delta varyantı nedeniyle hastaların daha hızlı hayatını kaybettiğini görüyoruz." dedi.