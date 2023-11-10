ABD'de hatalı yargı kararı: Katil olmadığı 25 yıl sonra anlaşıldı Miguel Solorio'nun cinayeti işlemediğiyle ilgili gerçek, hatalı görgü tanığı ayrıntısının ortaya çıkmasıyla anlaşıldı. 1998'de tutuklanan Solorio'nun tahliyesine karar verildi.

AA

ABD'de bir mahkumun, işlenen cinayetten sorumlu olmadığı yıllar sonra anlaşıldı.

Kaliforniya'daki mahkeme, cinayeti işlemediğine karar verilen mahkumu serbest bıraktı.

Los Angeles'taki Temyiz Mahkemesi Hakimi William Ryan, mahkum Miguel Solorio'nun (44) mahkumiyetinin hatalı olduğu yönündeki itirazı görüştü.

Hatalı görgü tanığı 'katil' olmasına yol açtı

Savunma avukatları, Solorio'nun cinayeti işlediği iddialarının "hatalı görgü tanığı uygulamasına" dayandığını öne sürdü.

Los Angeles savcılığı ise mahkemeye, "2020'de ortaya çıkarılan yeni bilimsel görüş uyarınca, her bir görgü tanığının sadece bir kez ifadesinin alınması gerektiğine ve ifade süreçlerinin de tanıkları etkilediğine" dikkati çekerek, savunma tarafının iddialarının yerinde olduğunu bildirdi.

25 yıl hapis yattı

Hakim Ryan ise savunma tarafının iddiaları ve savcılığın görüşünü değerlendirerek, hakkındaki hatalı mahkumiyet kararı nedeniyle 25 yıl hapis cezası çeken mahkumun beraatine hükmetti.

Sacramento'daki Mule Creek Cezaevi'nin, Solorio'yu 5 gün içinde tahliye etmesi bekleniyor.

1998'de tutuklandı

Solorio, cinayet işlediği gerekçesiyle 1998'de tutuklanmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)