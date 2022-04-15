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    ABD’'de hayvanları dondurucusunda saklayan şahıs gözaltına alındı

    Dondurucusunda 183’e yakın köpek, tavşan ve kuş türü bulunan 43 yaşındaki Michael Patrick Turland'ın, polis ekiplerince gözaltına alındığı ve 94 ayrı suçtan mahkemeye çıkacağı öğrenildi.
    • 15.04.2022 - 15:35
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    ABD’'de hayvanları dondurucusunda saklayan şahıs gözaltına alındı

    ABD'nin Arizona eyaleti Mohave ilçesinde bir kişi 43 yaşındaki Michael Patrick Turland'a üreme amaçlı yılan verdiğini ancak Turland ve eşinin ortadan kaybolduğunu ihbar etti.

    3 Nisan günü Turland’ın evine giden polis evin aylar önce boşaltıldığını ve garajdaki dondurucuda çok sayıda ölü hayvan bulunduğunu tespit etti.

    94 ayrı suçtan yargılanacak

    Polis ve Hayvan Kontrol Memurları, garajda 183 donmuş hayvanın bulunduğu ifade ederek bu hayvanların arasında köpekler, kaplumbağalar, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar, fareler, sıçanlar ve tavşanlar olduğunu tespit etti.

    Hayvanları canlı canlı dondurdu

    Polis yaptığı açıklamada hayvanların birçoğunun, vücut pozisyonları nedeniyle canlı olarak donmuş gibi göründüğünü belirledi. Sorgulanan Michael Patrick Turland, bazı hayvanları canlıyken dondurduğunu itiraf etti.

    Polis, Turland’ın gözaltında tutulduğunu ve 94 'hayvanlara eziyet' suçundan mahkemeye çıkacağını belirtti.

    ABD’ de hayvanları dondurucusunda saklayan şahıs gözaltına alındı #1


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