ABD'de heykel hırsızlığı: 1,5 milyon dolarlık Buda heykelini çaldılar Tarihi Japon heykeli, hırsızlar tarafından kamyonete yüklenerek götürüldü. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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AA

ABD'nin Los Angeles kentinde heykel hırsızlığı yapıldı.

Galeride sergilenen ve yüksek değere sahip olan heykel, hırsızlar tarafından çalındı.

Los Angeles Polisi, yaşanan hırsızlıkla ilgili ayrıntıları paylaştı.

1,5 milyon dolar değerinde

Yaklaşık 114 kilo ağırlığında ve 1,5 milyon dolar değerindeki tarihi Japon Buda heykeli, 18 Eylül'de sergilendiği Barakat Galerisi'nden çalındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızların galeriye bir kamyonet ile geldiği ve galerinin arka bahçesinde bulunan heykeli kamyonete yükledikleri görülüyor.

"Hayran kalsınlar diye galeriye getirdik"

Galerinin sahibi Fayez Barakat, heykelin çok değerli olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bu heykel daha önce evimin arka bahçesindeydi, daha sonra herkes görüp hayran kalsın diye bu heykeli galerinin arka bahçesine getirmiştik.

Edo Dönemi'ne ait

Barakat, Japonya'daki Edo Dönemi'ne (1603-1867) ait eseri, 55 yıl önce satın aldığını kaydetti.

Kamera kayıtları inceleniyor

Los Angeles Polisi, olaya ilişkin henüz kimsenin gözaltına alınamadığını, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini duyurdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)