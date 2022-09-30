ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan doğal afet sel ve yıkıma yol açtı. Birçok bölgede olağanüstü hal ilan edilirken bu sabah saatlerinde 500'den fazla kişi tahliye edildi.

ABD'yi kasırga vurdu...

Afet yaşanmadan birkaç gün öncesinde yetkililer tarafından Ian Kasırgası'nın etkili olacağının uyarısı yapıldı.

Bunun üzerine bölge halkı harekete geçerek önlemlerini artırdı.

2,5 milyon kişi için tahliye kararı

Ardından etkili olan kasırga, şiddetini artırarak Florida'nın körfez bölgelerini vurdu.

Bu nedenle yetkililer eyalet genelinde ilk olarak 2,5 milyon kişiye tahliye emri verdi.

2 milyon haneyi elektriksiz bıraktı

Korku dolu anlar yaşayan bölge halkı, kasırga nedeniyle su ve yiyecek alıp depolarken, kum torbası, jeneratör, radyo ve elektrikli testere gibi eşyalara da yöneldi.

Yaklaşık 2 milyon haneyi elektriksiz bırakan kasırganın saatteki hızı 241 kilometre olarak ölçüldü.

ABD'de Ian Kasırgası hayatı felç etti VİDEO



Binlerce araç su altında kaldı

Bölgedeki hayatı adeta felç eden kasırganın neden olduğu tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı.

Kategori 4 şiddetinde etkili olan afet, ülkenin içine doğru ilerleyişini sürdürürken, geçtiği yerlerde sular altında kalmış binlerce araç, çatısı uçmuş ve giriş katı sular altında kalmış evlerle, sokaklarda yıkılmış ağaçlar bıraktı.

Evlerinde mahsur kalan 500 kişi kurtarıldı

Öte yandan birçok insanın da denizle birleşen sokaklardaki evlerinde mahsur kaldığı belirtildi.

Yetkiller tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle mahsur kalan 500'ün üzerinde kişinin kurtarılarak polis ve askerlerin de yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

'Hastalık sebebi olabilir'

Devrilen elektrik direkleri nedeniyle yollara saçılan kablolar tehlike oluştururken Çevre Koruma Departmanı yetkilileri, eyaletteki bir düzine atık su arıtma tesisini basan sel suları dolayısıyla bakteri ve diğer hastalık sebebi olabilecek organizmaların etrafa yayılabileceği konusunda halkı uyardı.

Can kaybı yaşanmadı

Kasırganın daha fazla hasara sebep olabileceği ve sağanak yağışların oluşturacağı sel baskınlarının hayati tehlike oluşturabileceği konusunda ise endişeler arttı.

Su seviyesinin azalmaya başladığı batı Florida bölgesinde hasar tespitlerine başlanırken, henüz hiçbir kayıp, yaralanma veya ölüm hadisesinin rapor edilmediği aktarıldı.

Ohal ilan edildi

Kasırganın yaklaştığı komşu eyaletler Güney ve Kuzey Carolina ile Georgia'da olağanüstü hal ilen edildi.

"Kakaryakıt fiyatlarını artırmak için bahane olarak kullanmayın"

ABD Başkanı Joe Biden, Florida'yı dün vuran ve etkisini hala sürdüren Ian Kasırgası'nın, eyalet tarihindeki en ölümcül fırtına olabileceğini belirtti.

AA'nın aktarımına göre; Biden, halka, kasırga ile ilgili yetkililerin uyarılarına uyma ve gerçekten zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması çağrısı yapmış, petrol şirketlerine de "Kasırgayı akaryakıt fiyatlarını artırmak için bahane olarak kullanmayın" uyarısında bulunmuştu.