ABD'de idam günü: Kadın cinayeti işleyen katil zehirli iğneyle öldürülecek 1995 yılında bir kadını bıçaklayarak öldüren Jemaine Cannon bugün zehirli iğne ile idam edilecek.

İHA ABD'de idam günü. Oklahoma eyaletinde bu yıl, ikinci idam cezası infaz edilecek. Tulsa kentinde 1995'te 20 yaşındaki Sharonda White Clark’ı kasap bıçağıyla katleden 51 yaşındaki Jemaine Cannon bugün idam edilecek. Zehirli iğneyle idam edilecek Cannon’un idamı, McAlester'daki Oklahoma Eyalet Hapishanesi’nde yerel saatle 10.00’da zehirli iğne ile gerçekleştirilecek. Olayın geçmişi Jemaine Cannon, 1995’te Oklahoma Ceza İnfaz Kurum’una bağlı çalışma merkezinden kaçarak, bir apartman dairesinde birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Sharonda White Clark’ı bıçaklayarak öldürmüştü. İdam cezası alan Cannon, çıktığı duruşmalarda kendisine bıçakla saldırmaya çalışan Clark'ı nefsi müdafaa ile öldürdüğünü öne sürmüştü. Başka bir kadına tecavüz etti, dövdü Cannon, 1990’da ise 18 yaşındaki başka bir kadını tecavüz edip, çekiç, demir ve tost makinesiyle darbettiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Oklahoma'da 2021'de ölümcül iğneyle idam cezalarının yeniden uygulanmaya başlamasından bu yana 8 kişi idam edilmişti.