Dolar
6.8652
0.0641%
Euro
7.7864
0.144%
Altın
1815.71
0.3587%
Borsa
118613.65
-0.0832%
G. Altın
400.471
0.3908%
Bitcoin
64501.96
0.1577%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    ABD'de, iki pitbull 17 aylık bebeği öldürdü

    Ailesiyle misafir olarak gittiği komşusunun evinde pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğrayan minik bebek, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 11:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de, iki pitbull 17 aylık bebeği öldürdü

    ABD’nin Illinois eyaletinde, komşularının evinde düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamasına katılan aile, çocukları Marley’i, üst kattaki odada bulunan etrafı parmaklıklı çocuk oyun yerine bıraktı.

    İKİ PİTBULL TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI

    Gecenin sonunda evin bodrumunda kilitli olan komşularının 2 pitbull cinsi köpeği,  bir süre sonra dışarı çıktı.

    Üst kattan ses duyan ev sahibi ise Marley'nin oyun oynadığı yere çıkarak köpeklerin minik bebeği ısırdığını gördü. Olaya müdahale etmeye çalışan ev sahibi, minik bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    ABD'de, iki pitbull 17 aylık bebeği öldürdü #1

    ABD'de, iki pitbull 17 aylık bebeği öldürdü #2

    Görüş Bildir