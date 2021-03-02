ABD'de ikinci kez yüz nakli yapılan kadın, kameralar karşısına geçti

ABD'de ikinci kez yüz nakli yapılan kadın, kameralar karşısına geçti

Eşi tarafından şiddet gören Tarleton, geçirdiği ikinci operasyonun ardından konuştu.

ABD’de 2007 yılında kocası tarafından şiddet gören ve yüzüne kimyasal madde dökülen Carmen Tarleton, temmuz ayında ikin kez yük nakli operasyonu geçirdi.

Kameraların karşısına geçen Tarleton, "Her hafta daha iyi hissediyorum. Hayatın bana neler getireceği konusunda sabırsızım." diye konuştu.

YÜZÜNE KİMYASAL MADDE DÖKÜLDÜ

ABD'de ilk, dünyada ise ikinci kez yapılan yüz nakli operasyonu geçiren 53 yaşındaki Tarleton, 2007 yılında ayrıldığı eşi tarafından yüzüne dökülen kimyasal madde sonucu tanınmaz hale gelmişti.

İlk yüz nakli 2013'te gerçekleştirilirken, 7 yıl sonra doku uyuşmazlığı sorunu yaşayan Tarleton'a geçen temmuz ayında Boston eyaletinde ikinci defa yüz nakli yapıldı.

"BİRİNİN VEREBİLECEĞİ EN BÜYÜK HEDİYEYİ VERDİNİZ"

Yeni yüzüne kavuşan Carmen Tarleto ilk kez ABD medyasından NBC News’e konuştu.

36 yaşında hayatını kaybeden Casey Harrington Labrie’den alınan donör sayesinde yeni bir yüze kavuştuğunu ifade eden Tarleton, Labrie'nin ailesine "En zor zamanımda birinin verebileceği en büyük hediyeyi verdiniz" diyerek, teşekkür etti.

Tarleton, yaşadığı zorlu sürecin ardından kavuştuğu yeni yüzüyle ilgili, "Bu yüzle doğmadım ama yine de benim yüzüm. Aynaya her baktığımda Casey’i düşünüyorum." diye konuştu.

İKİNCİ YÜZ NAKLİ YAPILAN İLK KİŞİ HAMON

Öte yandan, 43 yaşındaki Fransız Jerome Hamon, dünyada ikinci kez yüz nakli yapılan ilk hasta olarak tarihe geçti.

Genetik bir hastalık sebebiyle 2010'da yüz nakli yapılan Hamon'un ilk ameliyatı başarılı geçmişti.