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ABD'de ineğin arabada yolculuğu
Wisconsin'de önündeki araçta ineği gören sürücü, gözlerine inanamadı. Daha sonra otomobilde bir değil, üç ineğin olduğu ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 09:25
- Güncelleme : 30.08.2021 - 09:40
Otomobilde yolculuk eden inek, sosyal medyanın gündemine oturdu.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde, bir hazır yiyecek dükkanı önünde arabaya servis sırasında bekleyen otomobilde ilginç anlar kayda geçti.
"İLK BAŞTA GERÇEK DEĞİL SANDIM"
Başka bir araçtan çekilen görüntülerde, aracın arka koltuğunda camdan dışarıyı izleyen inek olduğu görüldü.
Görüntüyü çeken 27 yaşındaki Jessica Nelson, "İlk başta gerçek olmadığını düşündüm. Sonra kafasını hareket ettirmeye başladı." dedi.
BİR DEĞİL, ÜÇ İNEK
Nelson, görüntülerin ardından ineğin bulunduğu aracın sürücüsünün kendisiyle irtibata geçerek arabada bir değil, üç inek olduğunu söylediğini belirtti.
ABD'de ineğin arabada yolculuğu ViDEO