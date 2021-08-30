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ABD'de ineğin arabada yolculuğu

ABD'de ineğin arabada yolculuğu

Wisconsin'de önündeki araçta ineği gören sürücü, gözlerine inanamadı. Daha sonra otomobilde bir değil, üç ineğin olduğu ortaya çıktı.