ABD’de inek kaçtı, kovboy kovaladı

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İlginç görüntüler, ABD’nin Michigan eyaletinde kayda alındı…
Bir çiftlikten kaçan inek, eyaletler arası yola çıktı.
İneği yakalamak için peşinden gelen kovboy ile inek arasında eyaletler arası yolda kovalamaca yaşandı.
Kement atmaya hazırlanırken kayda alındı
Geçtiğimiz pazar günü yaşanan kovalama, Michigan Eyalet Polisi’ne ait bir devriye aracında bulunan araç kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
Görüntülerde, at üstündeki kovboyun kement atmak için hazırlandığı anlar yer aldı.
ABD polisi: İnek çiftliğe geri döndü
Polis ekipleri, kovalamaca sırasında herhangi bir kaza yaşanmaması için eyaletler arası yolun bazı şeritlerini trafiğe kapattı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, “İnek suçlanmadı ve diğer tüm çiftlik hayvanlarına anlatacak bir hikayeyle çiftliğe geri döndü.” denildi.