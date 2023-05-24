ABD’de inek kaçtı, kovboy kovaladı Eyaletler arası yolda çiftlikten kaçan bir inek ile onu yakalamaya çalışan at üstündeki kovboy arasında kovalamaca yaşandı.

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İlginç görüntüler, ABD’nin Michigan eyaletinde kayda alındı…

Bir çiftlikten kaçan inek, eyaletler arası yola çıktı.

İneği yakalamak için peşinden gelen kovboy ile inek arasında eyaletler arası yolda kovalamaca yaşandı.

Kement atmaya hazırlanırken kayda alındı

Geçtiğimiz pazar günü yaşanan kovalama, Michigan Eyalet Polisi’ne ait bir devriye aracında bulunan araç kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Görüntülerde, at üstündeki kovboyun kement atmak için hazırlandığı anlar yer aldı.

ABD polisi: İnek çiftliğe geri döndü

Polis ekipleri, kovalamaca sırasında herhangi bir kaza yaşanmaması için eyaletler arası yolun bazı şeritlerini trafiğe kapattı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “İnek suçlanmadı ve diğer tüm çiftlik hayvanlarına anlatacak bir hikayeyle çiftliğe geri döndü.” denildi.