ABD'de ırkçı saldırı: Maskeli saldırgan, 3 siyahiyi öldürdü
AA

ABD'de siyahilerin hedef alındığı saldırılara bir yenisi eklendi.

Irkçı saldırı, Florida eyaletindeki bir markette meydana geldi.

Beyaz bir Amerikalının "ırkçı nedenlerle" gerçekleştirdiği sonucu 3 siyahi yaşamını yitirdi.

Polis açıkladı: Irkçı nedenlerle yapıldı

Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı bir mahalledeki markete akşam saatlerinde maskeli beyaz bir Amerikalı silahlı saldırı düzenledi.

Jaksonville Şerifi T.K. Waters, basın toplantısında, saldırının "ırkçı nedenlerle" düzenlendiğini belirtti.

Water, yaptığı açıklamada, "Saldırgan, siyahilerden nefret ediyordu." ifadesini kullandı.

Saldırıdan sonra intihar etti

Olayda siyahi 2 kadın ve 1 erkek yaşamını yitirdi. 20'li yaşlardaki saldırganın hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından kendini vurarak intihar etti.

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