ABD'de ırkçı saldırı: Maskeli saldırgan, 3 siyahiyi öldürdü

ABD'de siyahilerin hedef alındığı saldırılara bir yenisi eklendi.
Irkçı saldırı, Florida eyaletindeki bir markette meydana geldi.
Beyaz bir Amerikalının "ırkçı nedenlerle" gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu 3 siyahi yaşamını yitirdi.
Polis açıkladı: Irkçı nedenlerle yapıldı
Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı bir mahalledeki markete akşam saatlerinde maskeli beyaz bir Amerikalı silahlı saldırı düzenledi.
Jaksonville Şerifi T.K. Waters, basın toplantısında, saldırının "ırkçı nedenlerle" düzenlendiğini belirtti.
Water, yaptığı açıklamada, "Saldırgan, siyahilerden nefret ediyordu." ifadesini kullandı.
Saldırıdan sonra intihar etti
Olayda siyahi 2 kadın ve 1 erkek yaşamını yitirdi. 20'li yaşlardaki saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.
Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından kendini vurarak intihar etti.