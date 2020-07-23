ABD’de işsizlik maaşına başvurularda inanılmaz artış

ABD’de Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 1 haftada 1,4 milyon kişinin işsizlik maaşına başvuru yaptığı duyuruldu.

Koronavirüs salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD’de işsizlik rakamları rekor kırmaya devam ediyor. Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 1 haftada 1,4 milyon kişinin işsizlik maaşına başvurduğu duyuruldu.

18 HAFTALIK SALGIN DÖNEMİNDE 53 MİLYON KİŞİ İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURDU

Bakanlık, bu rakamın tahmin edilenden 100 bin kişi, Büyük Buhran dönemine göre ise 665 bin kişi daha fazla olduğunu vurguladı. Çalışma Bakanlığı, 18 haftalık salgın döneminde toplam 53 milyon kişinin işsizlik maaşına başvuru yaptığını ifade ederken, 16,2 milyon kişinin ise işsizlik maaşı aldığını açıkladı. Uzmanlar, ABD’de korona virüs salgını nedeni ile 37 milyon kişinin işsiz kalacağı tahmininde bulunmuştu.

"ARTAN SALGIN, ZAYIFLAYAN EKONOMİ İÇİN FIRTINA OLUŞTURDU"

Kıdemli Ekonomist Daniel Zhao, yaptığı açıklamada "Yükselen işsizlik oranları nedeniyle on milyonlarca işsiz Amerikalı, haftalık 600 Dolar işsizlik ödeneğini kaybedeceğinden endişe duyuyor. Artan işten çıkarmalar, işsizlik ödeneklerinin sona ermesi, artan koronavirüs salgını, zayıflayan ekonomi için fırtına oluşturdu” dedi.