ABD’de Jonathan Price'ı öldüren polis memurunun işine son verildi

1 milyon liralık kefaret bedeli belirlenen katil zanlısı polis için "korkunç derecede ihlal" suçlaması yapıldı.

ABD'nin Teksas eyaletinde, eski bir Amerikan futbolu oyuncusu olan Jonathan Price'ı elektrikli silahla etkisiz hale getirip görev silahı ile öldüren Wolfe City polis memuru Shaun Lucas, işten kovuldu.

Wolfe City yetkililerince yapılan açıklamada, cinayet zanlısı olarak yakalanan 22 yaşındaki polis memuru Lucas'ın görevine son verildiği duyuruldu.

“KORKUNÇ DERECEDE İHLAL”

Açıklamada Lucas'ın, şehir ve polis departmanı politikasını "korkunç derecede ihlal ettiği" gerekçesiyle kovulduğu belirtildi.

Price’ın avukatı Lee Merritt, Lucas’ın kovulduğu haberiyle ailenin rahatladığını ancak bu kararın daha önceden alınması gerektiğini kaydetti.

1 MİLYON DOLARLIK KEFALET BEDELİ BELİRLENDİ

Teksas Kamu Güvenliği Departmanına bağlı çalışan Teksas Rangers dedektiflik bürosu, Lucas'ın pazartesi gecesi, cinayet zanlısı olarak yakalanıp Haunt County Hapishanesi'ne konulduğunu ve hapishane kayıtlarında kendisi için 1 milyon dolarlık kefalet bedeli belirlendiğini açıklamıştı.

TEHLİKE OLUŞTURMADIĞI HALDE VURULDU

Teksas Rangers'ın açıklamasına göre, cumartesi gecesi bir alışveriş mağazasında çıkan tartışmanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis memuru Shaun Lucas, siyahi Price'ı gözaltına almak istedi.

Mağazadan ellerini havaya kaldırmış şekilde çıkan 31 yaşındaki Price, polisten uzaklaşmak istedi.

Polis memuru Price'ı önce şok silahı ile etkisiz hale getirdi, sonra da tehlikesiz durumda olmasına rağmen görev silahıyla vurarak öldürdü.

BİRKAÇ GÜN SONRA TUTUKLANMASINA TEPKİ

İnsan hakları avukatı Lee Merritt, Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda, polis memuru Lucas'ın çevrenin baskısı sonucu ''olaydan ancak birkaç gün sonra'' tutuklanmasını eleştirdi.