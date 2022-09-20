Kaliforniya eyaletinde eski erkek arkadaşına geri dönebilmek için kaçırıldığını iddia eden 3﻿9 yaşındaki Sherri Papini, FBI'a yalan ifade vermekten 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (A﻿BD) yaşayan 40 yaşındaki Sherri Papini, 2016 yılını Kasım ayında Kaliforniya eyaletinde koşuya çıktıktan sonra kayboldu.

Ü﻿ç hafta sonra Şükran Günü'nde yeniden ortaya çıkan 40 yaşındaki iki çocuk annesi Papini, iki Latin Amerika kökenli kadının kendisini kaçırdığını iddia etti.

F﻿ederal Soruşturma Bürosu (FBI), daha sonra Sherri Papini'nin eski bir erkek arkadaşının evinde kaldığını ve vücudundaki yaraları da kendisini oluşturduğunu tespit etti. Yalan söylediğini itiraf etti

M﻿ahkemeye çıkan ve özür dileyen kadın, yalan söylemekten ve "onursuzca davranmaktan" suçlu olduğunu kabul etti.

S﻿herri Papini, "Benim yüzümden sorun yaşayan herkesten özür dilerim." dedi ve "tüm sorumluluğu kabul ettiğini" söyledi. 40 yaşındaki kadın, savcılarla yaptığı anlaşma uyarınca, federal yetkililere yalan söylemek ve posta dolandırıcılığı suçlamalarını kabul etti. Avukattan açıklama

P﻿apini'nin avukatı William Portanova da sahte kaçırılma hikayesinden müvekillinin yaşamındaki "acı dolu yılları" sorumlu tuttu. Müvekkiline en az cezanın verilmesini isteyen avukat, yaptıkları yüzünden ömür boyu yaşayacağı aşağılanmanın asıl ceza olacağını ileri sürdü. 18 ay hapis cezası

Eski erkek arkadaşına geri dönebilmek için yalan söyleyen Kaliforniyalı Sherri Papini, bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Papini ayrıca, kısmen polisin masraflarını karşılayacak 300 bin dolarlık para cezasına da çarptırıldı ve hapisten çıkmasının ardından üç yıl boyunca şartlı tahliye kurallarına tabi tutuldu. Haberler nasıl ortaya çıktı

P﻿apini'nin kaçırılmasıyla ilgili ilk haberler, eşinin çocuklarını yuvadan almadığını söyleyip polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Ü﻿ç hafta sonra da yol kenarında vücudundaki yara izleriyle ortaya çıkan 40 yaşındaki bir Sherri Papini, silah soruyla kaçırıldığını ileri sürdü. FBI da mart ayında kaçırılma hikayesinin sahte olduğunu açıkladı.