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    ABD'de kadın, tren raylarına itildi

    İstasyonda tren bekleyen yolcu, aniden saldırgan yolcu tarafından raylara atıldı. Güvenlik kamerası, korku dolu anları kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 10:26
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    ABD'de kadın, tren raylarına itildi

    ABD'nin New York kentinde yolcu dehşeti yaşandı.

    Bronx'ta tren bekleyen 52 yaşındaki kadın, istasyonda yürüdüğü sırada başka bir yolcunun müdahalesine maruz kaldı.

    Tren raylarına atılma anı

    Saldırgan, sarıldığı yolcuyu, acımasızca tren raylarına itti. Kadın, raylara düşmeden önce platforma çarptı.

    Saldırının hedefi olan yolcunun raylara düşme anı kameraya yansıdı.

    ABD'de kadın, tren raylarına itildi ViDEO

    Hastaneye kaldırıldı

    Toplu taşıma işletmecisi MTA'dan yapılan açıklamada, kadının, çevredekilerin yardımıyla raylardan kaldırıldığı belirtildi.

    Kafasında ve kolunda kesikler olduğu belirtilen yaralının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.

    New York Post'un haberine göre, yolcu, raylara itildiği sırada şans eseri tren yaklaşmıyordu.

    ABD de kadın, tren raylarına itildi #1


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