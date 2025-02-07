ABD'de Kaliforniya'da sel felaketi: 2 ölü

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan yağışlar, sosyal hayatı durma noktasına getirdi.

Sonoma County bölgesi, son günlerde yaşanan aşırı yağışlar ve fırtınalar nedeniyle büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı.

Bölgedeki felaketin başlangıcı, okyanuslardan büyük miktarda su buharı taşıyan atmosferik nehir sisteminin Kaliforniya kıyılarını vurmasıyla gerçekleşti.

ALTYAPI CİDDİ ZARAR GÖRDÜ

Bu sistem, "bomba siklonu" olarak adlandırılan ani hava basıncı düşüşleriyle birleşerek fırtınanın şiddetini artırdı. Son üç gün içinde Sonoma County'ye, kasım ayı ortalamasının üç katı kadar yağış düştü.

Bu aşırı yağışlar, bölgede nehirlerin taşmasına ve geniş çaplı su baskınlarına yol açtı. Yollar su altında kaldı, bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi ve altyapı ciddi şekilde zarar gördü.

Piner Creek başta olmak üzere birçok dere ve akarsu taşarak çevresindeki yerleşim alanlarını sular altında bıraktı.

İKİ ÖLÜ

Yetkililer, felakette iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kurbanlardan biri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisinden geçmeye çalışırken boğuldu. Diğer kişi ise taşan Piner Creek deresinin kenarında ölü bulundu. Sel nedeniyle mahsur kalan birçok kişi için kurtarma operasyonları düzenlendi.

Yetkililer, siklonun etkisinin azalmaya başladığını ancak bölgede yağmur ve kar yağışlarının birkaç gün daha sürebileceğini belirtti. Bu durum, sel ve toprak kayması riskinin devam ettiği anlamına geliyor. Bölge sakinlerine yetkililerin uyarılarını dikkate almaları ve güvenli alanlarda kalmaları çağrısı yapıldı.