ABD'de kambur balina ağzına aldığı dalgıcı tükürdü

ABD'de bir kambur balinanın ağzına alıp yaklaşık yarım dakika sonra su üstüne çıkıp tükürerek ağzından fırlattığı dalgıç, canını son anda kurtardı.

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Provincetown kentinde ıstakoz avı için dalan Michael Packard (56), kısa süreliğine bir kambur balinanın ağzında kaldı.

Packard, yaklaşık 30 saniye balinanın ağzının içinde kaldıktan sonra su üstüne çıkıp kendisini tükürmesi sonucu yem olmaktan kurtuldu.

30 SANİYE BALİNANIN AĞZINDA KALDI

Packard, yaşadığı sıra dışı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "13 metre kadar dalmıştım ve bir anda büyük bir sarsıntı hissettim, her şey karardı. Hareket edebildiğimi fark ettim. Önce bir köpek balığının ısırdığını düşündüm ama etrafımda hiç diş yoktu ve ağrım da yoktu. Sonra bir balinanın ağzının içinde olduğumu fark ettim." ifadesini kullandı.

Balinanın kendisini yutmaya çalıştığını ve öleceğini düşündüğünü belirten Packard, yaklaşık 30 saniye sonra balinanın birden su üstüne çıkıp başını sallayarak kendisini ağzından fırlattığını söyledi.

''YUTMA OLASILIĞI DÜŞÜK''

Balinaya yem olmaktan kurtulduğuna inanamadığını belirten Packard, ekip arkadaşları tarafından denizden çıkarılarak hastaneye götürüldüğünü, vücudunun tek parça ama morarmış olduğunu aktardı.

Biyolog Jooke Robbins ise şaşırtıcı bu olayın büyük olasılıkla bir kaza olduğunu, balinaların normalde böyle davranmadığını dile getirdi.

Kambur balinaların büyük miktarda yiyecek toplamaya çalıştığını ve bunu yaparken de her şeyi görmediklerini vurgulayan Robbins, balinaların ağızları büyük olmasına rağmen boğazlarının bir insanın sığabileceği kadar geniş olmadığını, ağzına aldığı dalgıç Packard'ı yutma olasılığının da düşük olduğunu kaydetti.