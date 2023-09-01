ABD'de kasırga seyir halindeki araca takla attırdı ABD'de seyir halindeki bir araç, Idalia Kasırgası’nın etkisiyle takla atarak başka bir araca çarptı.

İHA

ABD'yi Idalia Kasırgası vurdu.

Güney Carolina eyaletine bağlı Goose Creek şehrindeki bir otoyolda ilerleyen seyir halindeki araç, kasırganın şiddetiyle takla attı.

Araç daha sonra başka bir araca çarptı.

Yaşananlar başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güney Carolina'da acil durum ilan edildi

Kasırga nedeniyle Georgia'da yaklaşık 107 bin, Kuzey Carolina'da 33 bin, Güney Carolina'da ise 23 bin hane elektriksiz kaldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde acil durum ilan etti.

Böylece eyalete federal düzeyde yardımın önü açıldı.