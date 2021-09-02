Kasırga sonrasında birçok yerin zarar gördüğü belirlenirken, ağaca asılı kalan bir inek de elektrikli testere yardımıyla ağacın kesilmesiyle kurtarılmaya çalışıldı.

ABD'de Louisiana'nın New Orleans kentinde, kasırga meydana geldi.

Felaketin ardından ortaya çıkan görüntülerde, kasırganın verdiği zarar da görüldü.

Kasırgadan yalnızca evlerin değil, birçok alanın ve hayvanların da zarar gördüğü belirlendi.

İNEK, AĞACA ASILI KALDI

Bir inek de, kasırgayla birlikte ağacın tepesinde asılı kaldı. İneğin kurtarılma anı ise kamera ile kayıt altına alındı.

AĞAÇ KESİLDİ

Kayda alınan görüntülerde ineği kurtarmaya çalışan iki kişinin elektrikli testere ile ağacı kestiği görüldü.

ABD'de kasırga sonrası bir inek, ağaca asılı kaldı VİDEO

