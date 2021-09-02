Euro
9.8215
-0.02%
Dolar
8.2752
-0.1%
Altın
483.41
-0.03%
Borsa
1.48
0.42%
Bitcoin
410.999
4.77%
EXEN Coin
25.06
0.03%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    ABD'de kasırga sonrası bir inek, ağaca asılı kaldı

    Kasırga sonrasında birçok yerin zarar gördüğü belirlenirken, ağaca asılı kalan bir inek de elektrikli testere yardımıyla ağacın kesilmesiyle kurtarılmaya çalışıldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de kasırga sonrası bir inek, ağaca asılı kaldı

    ABD'de Louisiana'nın New Orleans kentinde, kasırga meydana geldi.

    Felaketin ardından ortaya çıkan görüntülerde, kasırganın verdiği zarar da görüldü.

    Kasırgadan yalnızca evlerin değil, birçok alanın ve hayvanların da zarar gördüğü belirlendi.

    İNEK, AĞACA ASILI KALDI

    Bir inek de, kasırgayla birlikte ağacın tepesinde asılı kaldı. İneğin kurtarılma anı ise kamera ile kayıt altına alındı.

    ABD de kasırga sonrası bir inek, ağaca asılı kaldı #1

    AĞAÇ KESİLDİ

    Kayda alınan görüntülerde ineği kurtarmaya çalışan iki kişinin elektrikli testere ile ağacı kestiği görüldü.

    ABD'de kasırga sonrası bir inek, ağaca asılı kaldı VİDEO

    ABD de kasırga sonrası bir inek, ağaca asılı kaldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir