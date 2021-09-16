ABD'de kendi idrarını içen kadın görenleri şaşkına çevirdi

ABD'nin Colorado eyaletinde Carrie Stelee isimli kadın, kendi idrarını içerek baş ağrısından kurtulduğunu söyledi. Stelee, ayrıca idrarını nemlendirici olarak da kullanıyor.

Dünyanın her noktasında değişik bağımlılıkları bulunan insanlar dikkatleri çekiyor.

Öyle ki bu bağımlılıkların bazıları mantık sınırlarını zorluyor.

Son olarak ABD'nin Colorado eyaletinde ilginç bir bağımlılık hikayesi görenleri şaşkına çevirdi.

Carrie Stelee isimli kadın, uzun bir süre boyunca cilt kanseri tedavisi görmesinin ardından 2006 yılında ise beyin damarı genişlemesi nedeniyle şiddetli baş ağrısı şikayeti yaşadı.

HER GÜN BİR BARDAK İDRAR İÇMEYE BAŞLADI

Baş ağrısı için 2 yıl boyunca tedavi gören Stelee, bir türlü bu durumu aşamadı. İnternet üzerinden yaptığı araştırmaların sonucunda idrar tedavisini keşfetti.

Üstelik bu dönemde cilt kanserinin nüksetmesi tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bunun üzerine idrar tedavisini denemeye karar verdi.

Her gün bir bardak idrar içmeye başladı. İddiasına göre, 30. günün sonunda 2 yıldır peşini bırakmayan şiddetli baş ağrısı geçti ve kendisini daha sağlıklı hissetmeye başladı.

"SICAK İDRARI SEVİYORUM, RAHATLATICI VE FERHA OLUYOR"

Her gün bir bardak idrar içmesinin yanında Steele, bu ürünü güzellik rutinlerine de ekledi. İdrarı banyo suyuna ilave eden Steele, yıllarca bu şekilde yıkandı.

Bu banyonun saçlarını daha berrak ve temiz yaptığından söz eden 54 yaşındaki kadın, “Sıcak idrarı seviyorum. Daha rahatlatıcı ve ferah oluyor” dedi.

"BAZEN TUZLU, BAZEN DE ŞAMPANYA GİBİ TATLI"

Kendi idrarını içtikten sonra her seferinde dişlerini fırçaladığını söyleyen Steele tadını merak edenler için ise, “Bazen tuzlu, bazen şampanya gibi tatlı. Belki biraz limoni” ifadelerini kullandı.