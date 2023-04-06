ABD'de kilise saldırısında ölenlerin ailelerine 144 milyon dolardan fazla tazminat ödenecek ABD, 2017’de Teksas eyaletinde kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda ölen 26 kişinin ailelerine 144 milyon dolardan fazla tazminat ödeyecek.

AA

Eski ABD Hava Kuvvetleri mensubu Devin Patrick Kelley, Teksas'ın Sutherland Springs kasabasında bulunan Vaftiz Kilisesi'ne 5 Kasım 2017'de silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından ihmal olduğu gerekçesiyle federal hükümete karşı dava açılmış, San Antonio'daki federal bölge mahkemesinde görülen davada hakim, ABD Hava Kuvvetleri'nin saldırıdan yüzde 60 sorumlu olduğuna karar vermişti.

Kararda Kelley'in 5 yıl çalıştığı ABD Hava Kuvvetleri'nden 2014'teki aile içi şiddet olayı nedeniyle ihraç edilmesinin ardından silah satın alabilmesini engelleyebilecek söz konusu olayın federal veri tabanına işlenmemesi 'başarısızlık' olarak nitelenmişti.

144 milyon dolardan fazla tazminat ödenecek

ABD Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Vanita Gupta, 2017'de saldırıda ölen 26 kişinin ailesi ile bakanlık arasında varılan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gupta, federal hükümet tarafından kurbanların ailelerine 144 milyon dolar ödeneceğini belirterek, "Sutherland Springs'teki kitlesel silahlı saldırının muazzam trajedisini hiçbir söz veya para miktarı azaltamaz" ifadesini kullandı.

Başsavcı Yardımcısı Gupta, anlaşmanın mahkeme onayına tabi olduğunu aktardı.