ABD’de kıyıya vuran dev deniz canlısı! Yeni bir tür olduğu açıklandı ABD’nin Oregon eyaletinde kıyıya vuran dev deniz canlısının daha önce keşfedilen bir tür olan ‘güneş balığı’ değil, ‘kapüşonlu güneş balığı’ olduğu ortaya çıktı.

DHA

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ABD’de 3 Haziran’da Oregon eyaletinin Seaside bölgesinde kıyıya vuran dev deniz canlısının, daha önce keşfedilen fakat nadir görülen ‘güneş balığı’ türünün farklı bir cinsi olan ‘kapüşonlu güneş balığı’ olduğu açıklandı.

Merak uyandıran garip görünüşlü canlı hakkında yetkililer açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Güneş balığını duymuşsunuzdur, peki kapüşonlu güneş balığını duydunuz mu? 3 Haziran'da Oregon'un Seaside kentinin hemen kuzeyindeki sahilde 7.3 metrelik (221 cm) bir güneş balığı kıyıya vurdu. Bu balıkla ilgili haberlerin Yeni Zelanda'da yaşayan bir araştırmacı olan Mariann Nyegaard'a ulaşması uzun sürmedi. Gördüğü fotoğraflar bunun sıradan bir okyanus güneş balığı (Mola mola) değil, çok aşina olduğu farklı bir tür olan kapüşonlu güneş balığı (Mola tecta) olabileceğini gösteriyordu." dendi.

Başlangıçta sadece güney yarımkürenin ılıman sularında yaşadığı düşünülen bu canlının yakın zamanda birkaç tanesinin Kaliforniya'da ve bir tanesinin de Alaska'nın kuzeyinde kıyıya vurmasıyla araştırılmaya başlandığı belirtildi.

Yetkili ekipler, kapüşonlu güneş balığının hala sahilde olduğunu ve akbabaların sert derisini delmesinin zor olması nedeniyle haftalarca orada kalabileceğini söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)