ABD'de komutanlardan gizli toplantı iddiası

Başkanlık koltuğuyla ilgili çekişmenin yaşandığı ABD'de gözler orduya çevrildi. İddiaların odağındaki isim Genelkurmay Başkanı Milley, "Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" dedi.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri tartışmalara sahne oldu.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve rakibi Demokrat Joe Biden seçimlerde zafer iddiasında bulundu.

Seçimlerde hile yapıldığını savunan Trump, "Yasaların kullanılmasını istiyoruz. Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne başvuracağız. Tüm oyların, oy kullanımının durdurulmasını talep edeceğiz." dedi.

ABD'DE SEÇİMLERE ASKERİ MÜDAHALE İDDİASI

Bunun üzerine gözler, seçimlerden önce ağustos ayında süreçle ilgili açıklama yapan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'e çevrildi.

Milley, Kongre üyelerine yaptığı bildirimde, "Seçimlere ilişkin herhangi bir anlaşmazlık durumunda yasal olarak ABD mahkemeleri ve Kongre anlaşmazlıkları çözecektir, ABD ordusu değil. Bu süreçte ABD ordusuna herhangi bir rol öngörmüyorum, Anayasaya sırtımızı dönmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN GİZLİ TOPLANTI

ABD basınından Axios'un aktardığına göre, Milley, başkanlık seçimlerine olası askeri müdahale hakkındaki spekülasyonlara son vermek için geçen hafta sonu üst düzey generaller ve haber sunucularıyla gizli video görüşmesi gerçekleştirdi.

"BAŞKANIN GÖREVDEN ALINMASINDA YETKİLİ DEĞİLİZ"

Milley, görüşme sırasında "Amerikan ordusunun apolitik olduğunu ve bir başkanın Beyaz Saray'daki görevinden alınmasında yetkili olmadıklarını" söylediği kaydedildi.

"İKTİDAR DEĞİŞİMİNDE ROLÜMÜZ YOK"

Konuyla ilgili bir kaynağın "Milley, ABD ordusunun barışçıl yöntemlerle iktidar değişiminde hiçbir rolü olmayacağını söyledi." ifadeleri paylaşıldı.

Çevrede Ulusal Muhafız Birlikleri'nin görülmesinin kimseyi alarm durumuna geçirmemesi gerektiğini belirten Mark Milley, bunun eyalet valilerinin talebiyle gerçekleştiğini belirtti.

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

Gizli toplantıda Milley'e dört yıldızlı iki generalin eşlik ettiği, bunların ABD Siber Güvenlik Komutanı Paul Nakasone ile Ulusal Muhafızlar'ın başındaki isim Daniel Hokanson olduğu aktarıldı.

ABC'den George Stephanopoulos, CBS'ten Norah O'Donnell, NBC'den Lester Holt, CNN'den Jim Sciutto ve Fox'tan Martha MacCallum'ın toplantıya katılan haber spikerleri olduğu bildirildi.