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ABD’de konserde toplanan bağışlar ile 26 milyon doz aşı temin edildi

ABD’de konserde toplanan bağışlar ile 26 milyon doz aşı temin edildi

Yoksul ülkelerin aşıya erişimi için düzenlenen Vax Live konseri ile 302 milyon dolar bağış toplandı. Jennifer Lopez gibi ünlü isimlerin sahne aldığı konsere, yalnızca aşı olanlar katılabildi.