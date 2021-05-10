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    ABD’de konserde toplanan bağışlar ile 26 milyon doz aşı temin edildi

    Yoksul ülkelerin aşıya erişimi için düzenlenen Vax Live konseri ile 302 milyon dolar bağış toplandı. Jennifer Lopez gibi ünlü isimlerin sahne aldığı konsere, yalnızca aşı olanlar katılabildi.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 11:35
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 12:01
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    ABD’de konserde toplanan bağışlar ile 26 milyon doz aşı temin edildi

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler devam ederken, aşılama çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

    Aşıya erişemeyen ülkeler için dünyaca ünlü isimler, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Vax Live konserinde bir araya geldi.

    SoFi Stadyumu’nda, yoksul ülkelerin aşıya erişimine destek için düzenlenen konsere, ABD Başkanı Joe Biden’ın yanı sıra Prens Harry de katıldı.

    'DÜNYAYI YENİDEN BİRLEŞTİR'

    'Dünyayı yeniden birleştir' sloganı ile düzenlenen etkinlikte Rock grubu Foo Fighters, Kolombiyalı şarkıcı J Balvin, Jennifer Lopez sahne aldı.

    Jennifer Lopez'in sahne aldığı yardım konseri ViDEO

    ABD’de konserde toplanan bağışlar ile 26 milyon doz aşı temin edildi #1

    EN KALABALIK KONSER

    Konserin sunuculuğunu Selena Gomez üstlendi.

    Salgının başından bu yana Kaliforniya’nın güneyinde düzenlenen en kalabalık konser olan etkinliği, stadyumda yalnızca aşı olanlar izleyebildi.

    ABD’de konserde toplanan bağışlar ile 26 milyon doz aşı temin edildi #2

    302 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI

    Konserin çekimi 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.

    Cumartesi günü ABC, CBS ve YouTube üzerinden yayınlanan konserde 302 milyon dolar bağış toplandı.

    Ünlü isimler, konser sayesinde 26 milyon doz aşı temin etti.

    Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel, Sean Penn and David gibi isimler de özel konuşmacı olarak binlerce insana seslendi.

    ABD’de konserde toplanan bağışlar ile 26 milyon doz aşı temin edildi #3

    ABD’de konserde toplanan bağışlar ile 26 milyon doz aşı temin edildi #4

    ABD’de konserde toplanan bağışlar ile 26 milyon doz aşı temin edildi #5

    ABD’de konserde toplanan bağışlar ile 26 milyon doz aşı temin edildi #6

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