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    ABD’de köpek balığından kaçan çocuk

    Denize giren çocuk, yaklaşan köpek balığından son anda kaçmayı başardı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.05.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 19:38
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    ABD’de köpek balığından kaçan çocuk

    ABD’nin Hawaii eyaletinde ailesiyle plaja giden küçük çocuk, kendisine yaklaşan köpek balığını fark etti.

    Panik halde köpek balığından kaçmaya çalışan çocuğun yaşadığı korku yüzüne yansıdı.

    O ANLAR KAMERADA

    O anlar amatör kamerayla anbean kaydedildi.

    Yerel medya çocuğun, köpek balığından kaçmayı başardığını, olayda yaralananın olmadığını aktardı.

    Hawaii’de denize giren çocuk köpek balığından kaçmayı başardı VİDEO

    ABD’de köpek balığından kaçan çocuk #1

    ABD’de köpek balığından kaçan çocuk #2

    ABD’de köpek balığından kaçan çocuk #3

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