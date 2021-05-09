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ABD’de köpek balığından kaçan çocuk
Denize giren çocuk, yaklaşan köpek balığından son anda kaçmayı başardı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
- DHA
- 09.05.2021 - 17:53
- Güncelleme : 09.05.2021 - 19:38
ABD’nin Hawaii eyaletinde ailesiyle plaja giden küçük çocuk, kendisine yaklaşan köpek balığını fark etti.
Panik halde köpek balığından kaçmaya çalışan çocuğun yaşadığı korku yüzüne yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar amatör kamerayla anbean kaydedildi.
Yerel medya çocuğun, köpek balığından kaçmayı başardığını, olayda yaralananın olmadığını aktardı.
Hawaii’de denize giren çocuk köpek balığından kaçmayı başardı VİDEO