ABD’de korku dolu anlar! Yolcu uçağının motor kapağı düştü Teksas eyaletine doğru havalanan yolcu uçağı, uçuş sırasında motor kapağını düşmesi nedeniyle dönüş yapmak zorunda kaldı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

ABD’nin Colorado eyaletindeki Denver kentinden kalkış yapan yolcu uçağı paniğe yol açtı.

Teksas eyaletindeki Houston kentine sefer yapmak üzere dün kalkış yapan uçağın motor kapağı düştü.

Bunun üzerine uçak, kalkış yaptığı Denver Havalimanı’na geri döndü.

İnceleme başlatıldı

FAA’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Southwest Hava Yolları'nın 3695 sefer sayılı uçuşu, mürettebatın kalkış sırasında motor kapağının düştüğünü ve kanat flapına çarptığını bildirmesinin ardından 7 Nisan Pazar günü yerel saatle sabah 08.15 civarında Denver Uluslararası Havalimanı’na güvenli bir şekilde geri döndü. Boeing 737-800 kapıya çekildi. Uçak Houston'daki William P. Hobby Havalimanı'na gidiyordu. FAA konuyla ilgili inceleme başlatacak."

4 bin 800 metredeyken kapı koptu

Ocak 2024’te ABD merkezli Alaska Hava Yolları’na ait yolcu uçağının kapısı, uçak havadayken kopmuş ve düşmüştü.

Yetkililer, kapının uçak 4 bin 800 metredeyken koptuğunu açıklamıştı ve FAA olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Meydana gelen olay sonrası, 177 kişiyi taşıyan uçak, Portland’daki havalimanına geri dönerek acil iniş yapmıştı.

160 milyon dolarlık bir tazminat ödendi

Olayın ardından United Hava Yolları, Alaska Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Copa Hava Yolları ve Aeromexico, filolarındaki aynı model uçakları detaylı denetimler için hizmetten çekerek yere indirdiğini açıklamıştı.

ABD medyası, geçtiğimiz günlerde Boeing şirketinin Alaska Hava Yolları şirketine 160 milyon dolarlık bir tazminat ödemesi yaptığını duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)