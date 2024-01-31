ABD'de babasının başını kesip yayında gösterdi: Joe Biden yönetimini tehdit etti ABD'de 33 yaşındaki Justin Mohn'un sosyal medyada paylaştığı videoda eliyle tuttuğu gövdesinden ayrılmış başın, babasına ait olduğu belirlendi. Katil adamın yakınları ise şahsın kendisini 'mesih' olarak gördüğünü söyledi.

AA

ABD'de, görenlerinin kanını donduran bir olay yaşandı.

Pensilvanya eyaletinde ikamet eden 33 yaşındaki Justin Mohn, 68 yaşındaki babası Mike Mohn'u birlikle yaşadıkları evde kafasını keserek öldürdü.

Mohn, daha sonra sosyal medyada içerisinde kesik baş bulunan plastik torbayı kameraya gösterdiği bir video paylaştı.

Babasının başını kesti YouTube'da gösterdi

Videonun paylaşılmasının ardından polis ekipleri, Middletown bölgesindeki eve operasyon düzenledi.

Evde başı olmayan bir ceset bulan polis ekipleri, Mohn'u evinden uzakta bir araçta gözaltına aldı.

Middletown Polis Şefi Joe Bartorilla, olaya ilişkin detayları paylaştı.

Polisin eve ilk olarak salı akşamı çağrıldığını ve banyoda kafası kesilmiş bir ceset bulduğunu söyleyen Bartorilla, “Eve gittik ve memurlar içeri girdiler, üst kattaki babanın öldüğünü gördüler.” dedi.

Hükümet yetkililerini öldürme çağrısı yaptı: Kendini mesih olarak görüyor...

Öte yandan Mohn, paylaştığı videoda, babasının kesilmiş başını göstererek hükümet yetkililerini öldürme çağrısı yapıyor.

Birçok kişinin kendisini ‘mesih’ olarak gördüğünü ve başkan olmasını istediğini savunan adamın, yakınlarına da Biden hükümeti için çalışan akrabalarını öldürme çağrısı yaptığı da öğrenildi.

"Umarım Amerikalılar vatan sevgisiyle bu hain yönetimle savaşa devam eder"

ABD yönetiminden üst düzey isimleri öldürenlere 1 milyon dolar vereceğini söyleyen adam, “Şu anda bunun için 10 milyon dolarım var ama daha fazlası lazım. Umarım Amerikalılar vatan sevgisiyle bu hain yönetimle savaşa devam eder.” ifadelerini kullandı.

"20 yılı aşkın bir federal çalışan olan Mike Mohn'un ve babamın başı"

Biden yönetiminin göçmen politikalarıyla ve ekonomik krizle ülkeyi mahvettiğini söyleyen Mohn, “Federal hükümetin ihanetine karşı şiddet tek yol. Bu Mike Mohn’un kafası. 20 yıldan uzun süredir federal hükümet için çalışıyordu ve benim babamdı. Şimdi ülkesine ihanet eden bir hain olarak cehenneme gitti.” dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)