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Haber Merkezi

ABD'de korkunç bir olay yaşandı.

Mississippi eyaletinde 41 yaşındaki Darrell Sheriff, kamyonun hidrolik hattını kontrol etmek için aracın arkasına geçti.

O esnada kamyonun römorkunun kapağı açıldı ve sıcak asfalt, Sheriff'in üzerine döküldü.

SICAK ASFALTIN ALTINDA KALDI

Polis Şefi Joseph Wade, Sheriff'i 'sıcak asfaltın altında gömülü' bulduklarını açıkladı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Wade, "Olay yerindeki bazı kişiler ona yardım etmeye çalıştı. Yaşam mücadelesi verdiğini söylediler, ancak yaraları hayatta kalmasına izin vermeyecek kadar ağırdı." dedi.

İngiliz basınından Daily Mail'ın aktardığına göre polis şefi, olayı "korkunç" ve "trajik" olarak nitelendirdi.

"KİMSENİN GÖRMEK İSTEMEYECEĞİ TÜRDEN BİR OLAY"

Polis şefi, "Kimsenin görmek istemeyeceği türden bir olay." ifadesini kullandı.

Sheriff'in ölümünün kaza olarak kayıtlara geçtiğini söyleyen Wade, "Damperli kamyonda bir tür arıza olduğu anlaşılıyor." açıklamasında bulundu.

Polis şefi Wade, Sheriff'in ailesinin teşhis sırasında 'travma' yaşadığını, kendisinin 'iyi ve çalışkan bir aile babası' olduğunu söyledi.