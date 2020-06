ABD'de korona bilançosu 108 bini aştı

Ülkede, korona nedeniyle bir günde 1159 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 108 bin 104 oldu.

Salgının merkezi haline gelen ABD'de, koronavirüs ölümleri durdurulamıyor.

Son güncel verilere göre ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1.159 arttı.

Böylelikle toplam ölü sayısı 108 bin 104'e ulaştı.

BİR GÜNDE 21 BİN 522 VAKA

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı ise son 24 saatte 21 bin 522 artışla, 1 milyon 882 bin 148'e ulaştı.

ABD'yi; 558 bin 237 vakayla Brezilya, 432 bin 277 vakayla Rusya ve 287 bin 12 vakayla İspanya takip ediyor.

NEW YORK'TA CAN KAYBI 30 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, ABD'de virüsten en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şu ana kadar 381 bin 912 vakanın görüldüğü eyalette, can kaybı 30 bini aştı. New York'u, 163 bine yakın vakayla New Jersey ve 121 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar korona testi yapılan kişi sayısı 18 milyon 616 bin ve iyileşen sayısı ise 646 bini geçti.