ABD'de korona bilançosu 166 bine yaklaştı

Ülkede salgın nedeniyle bir günde 948 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 165 bin 92'ye yükseldi.

ABD, koronavirüs salgınının merkezi olmaya devam ediyor.

Dünyadaki koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 948 arttı.

Böylelikle toplam can kaybı 165 bin 92'ye çıktı.

BİR GÜNDE 53 BİN VAKA

Ülkedeki vaka sayısı da son 24 saatte 53 bin 298 artarak, 5 milyon 151 bin 792'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 638 bini, test yapılanların sayısı da 64 milyon 638 bini geçti.