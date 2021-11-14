ABD'de korona ölümleri 762 bin 973'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte 435 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Kaliforniya, ölümler açısından eyaletlerin ilk sırasında yer alıyor.

ABD'de koronavirüs salgını kaynaklı ölümlerdeki artış sürüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 58 bin 627 artışla 47 milyon 52 bin 201’e çıktı.

SON 24 SAATTE 435 ÖLÜM

Virüs nedeniyle son 24 saatte 435 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 762 bin 973’e ulaştı.

Kaliforniya 5 milyon 4 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 283 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.

CAN KAYBINDA İLK SIRADA KALİFORNİYA VAR

Kaliforniya can kaybında da 73 bin 105 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas'ta 72 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'NİN AŞILAMA TABLOSU

ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,4'üne en az bir doz, yüzde 68,7’sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 14,7’sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 226 milyon kişiye ilk doz, yaklaşık 195 milyon kişiye ikinci doz, 28 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.