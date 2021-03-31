ABD'de koronavirüs aşısı, ciddi yan etkiye neden oldu

ABD'de koronavirüs aşısı, ciddi yan etkiye neden oldu

74 yaşındaki Amerikalı, yaptırdığı aşının ardından vücudunda kızarıklık ve deri döküntüleriyle karşılaştı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılar büyük önem arz ederken, ABD'den gelen görüntüler dikkat çekti.

ABD merkezli Johnson & Johnson şirketinin koronavirüse karşı geliştirdiği tek dozluk aşıda ciddi derecede yan etki ortaya çıktı.

Virginia eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Richard Terrell, söz konusu aşıyı yaptırdıktan 4 gün sonra vücudunun büyük bir kısmında kızarıklık ve derisinde döküntüler meydana geldiğini ifade etti.

"CİDDİ BİR CİLT HASTALIĞI YAŞADIM"

Ortaya çıkan tabloyla ilgili ABD basınına konuşan Terrell, "Aşı olduktan sonra birkaç gün içinde koltuk altımda rahatsızlık hissetmeye başladım. Şiddetli bir kaşıntı başladı. Daha sonra tüm vücuduma yayıldı. Ciddi bir cilt hastalığı yaşadım." ifadelerini kullandı.

"PİŞMANLIK DUYMADIM"

Yaşadığı yan etki nedeniyle bir hastanede tedavi altına alınan Terrell, 5 günün ardından iyileşerek taburcu edildi.

Yaşadığı kabusa rağmen aşı olmanın gerekliliğine vurgu yapan Terrell, "Aşı olduğumdan dolayı bir pişmanlık duymadım. Herkesi aşıyı olmaya davet ediyorum." dedi.

"SEBEBİNİN AŞI OLDUĞU SONUCUNA VARDIK"

Doktor Fnu Nutan, hastanın durumuyla ilgili, "Böbreklerinin ve karaciğerinin iyi olduğundan emin olduk ve sonunda sebebinin aşı olduğu sonucuna vardık." diye konuştu.

Nutan, bu tür reaksiyonların son derece nadir olduğunu savunarak, "Aşı için ters reaksiyon riskine bakarsanız, gerçekten çok düşük. Büyük bir endişe görmedik. Aşıyı öneriyorum." görüşünü paylaştı.





