ABD'de koronavirüs bilançosu 193 bini geçti

Ülkede salgın sebebiyle bir günde 395 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 193 bin 259'a yükseldi.

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Güncel verilere göre, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 193 bin 259 oldu.

BİR GÜNDE 29 BİN 980 VAKA

Vaka sayısı da son 24 saatte 29 bin 980 artışla 6 milyon 462 bin 189'a ulaştı. Salgını atlatanlar 3 milyon 726 bini, yapılan test sayısı ise 87 milyon 490 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 224 bin 14 vakayla Hindistan, 4 milyon 137 bin 606 vakayla Brezilya izliyor. ABD genelinde ise 738 bin 154 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 667 bin 650 vakayla Teksas ve 646 bin 431 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 72 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.