ABD'de koronavirüs bilançosu 194 bin 75 oldu

ABD'de koronavirüs bilançosu 194 bin 75 oldu

Ülkede salgın sebebiyle bir günde 488 kişi daha yaşamını yitirdi.

Koronavirüs salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olan ABD'de, ölümler devam ediyor.

Güncel verilere göre, son 24 saatte salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 488 artarak 194 bin 75'e çıktı.

BİR GÜNDE 29 BİN 100 VAKA

Vaka sayısı ise 29 bin 100 artışla 6 milyon 515 bin 538'e ulaştı.

Virüsü atlatanlar 3 milyon 797 bini geçerken, yapılan test sayısı da 88 milyon 669 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 382 bin 518 vakayla Hindistan, 4 milyon 165 bin 124 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 744 bin 895 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 672 bin 619 vakayla Teksas ve 650 bin 92 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 102 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.