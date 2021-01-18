ABD'de koronavirüs endişesiyle 3 ay havalimanında kaldı

Yetkililere gösterdiği kimliğin sahte olduğu anlaşılan kişi, hakim karşısına çıktı. Serbest kalması için 1000 dolar kefalet ödemesine karar verildi.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Chicago O'hare Uluslararası Havalimanı'nda ilginç bir olay yaşandı.

Los Angeles kentinde ikamet eden Aditya Singh'in, koronavirüse yakalanma korkusu nedeniyle 3 aydır havalimanında kaldığı ortaya çıktı.

SAHTE KİMLİKLE HAVALİMANINDA YAŞADI

Havalimanının güvenli bir bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki Aditya Singh'in, havalimanı çalışanlarına gösterdiği kimliğin, oradaki bir çalışana ait olduğu fark edildi.

DURUŞMASI YAPILDI

Havalimanı çalışanlarının ihbarı üzerine cumartesi günü gözaltına alınan Singh'in kefalet duruşması pazar günü yapıldı.

Mahkemede Başsavcılık Ofisi'nden Kathleen Hagerty, Chicago O'hare Uluslararası Havalimanı'na 19 Ekim 2020'de gelen Singh'in, söz konusu kimliği yerde bulduğunu söylediğini ifade etti.

KİMLİĞİ YERDE BULDU

Hagerty, Mahkemede Başsavcılık Ofisi'nden Kathleen Hagerty, Chicago O'hare Uluslararası Havalimanı'na 19 Ekim 2020'de gelen Singh'in, söz konusu kimliği yerde bulduğunu söylediğini ifade etti. Koronavirüs nedeniyle eve gitmekten korkan Singh'e diğer yolcuların yiyecek verdiği belirtildi.

Yardımcı Kamu Avukatı Courtney Smallwood, Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde yaşayan Singh'in sabıka kaydı olmadığına dikkati çekti.

"YAŞANANLAR OLAĞAN DIŞI"

Smallwood, 36 yaşındaki adamın konaklama üzerine yüksek lisans eğitimi aldığını ancak bu sıralar işsiz olduğunu kaydetti.

Yaşananların olağan dışı olduğunu aktaran Smallwood, ancak burada herhangi bir şiddet olayı yaşanmadığını vurguladı.

"HAVALİMANININ GÜVENLİ BÖLGESİNDE YAŞADI"

Cook İlçesi Hakimi Susana Ortiz, "Doğru anladıysam, Singh 19 Ekim'den 16 Ocak'a kadar yetkili veya çalışan olmadığı halde O'Hare Havalimanı'nın güvenli bölgesinde yaşadı ve yakalanmadı." dedi.​​​​​​​

Mahkemenin bu durum karşısında şok olduğunu söyleyen Ortiz, sahte bir kimlik kartıyla havalimanının güvenli bölgesinde olmanın, havalimanlarının güvenli olması gerektiği göz önüne alındığında Singh'i toplum için tehlikeli biri haline getirdiğinin altını çizdi.

1000 DOLAR KEFALET ÖDEMESİ KARARLAŞTIRILDI

Ortiz, kontrollü giriş sağlanan alana izinsiz girme ve hafif hırsızlıktan suçlu bulunan Singh'in havalimanına girmesini yasaklayarak serbest kalması için 1000 dolar kefalet ödemesine karar verdi.

Singh, 27 Ocak'ta yeniden hakim karşısına çıkacak.