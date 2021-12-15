Euro
16.2635
0.31%
Dolar
14.4217
0.18%
Altın
819.08
-0.07%
Borsa
2.158
0%
Bitcoin
704.505
3.70%
BTXN Coin
39.55
-1.12%
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    ABD'de koronavirüs ölümleri 800 bini geçti

    Johns Hopkins Üniversitesi, salgın boyunca ölenlerin sayısını açıkladı.
    • AA
    • 15.12.2021 - 07:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de koronavirüs ölümleri 800 bini geçti

    ABD'de koronavirüs vakaları ve ölümlerindeki artış sürüyor.

    Vakalar ve ölümler, kış aylarının gelmesiyle yeniden hızla yükselmeye başladı.

    ÖLÜMLER 800 BİNİ GEÇTİ

    Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, koronavirüse yakalananların sayısı 50 milyonu geçti, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 800 bini aştı.

    İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI AYRINTISI

    ABD'de salgın boyunca ölenlerin sayısı, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalıların sayısının iki katına ulaştı.

    Ölümlerin çoğu ise koronavirüse karşı aşı yaptırmayanlar ve yaşlılar arasında görüldü.

    ABD de koronavirüs ölümleri 800 bini geçti #1

    OMICRON OCAKTA ZİRVE YAPABİLİR

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Omicron varyantının ülkede hızla yayıldığı ve ocak ayında vaka sayılarının zirveye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

    BIDEN: LÜTFEN AŞI OLUN

    ABD Başkanı Joe Biden, ölenlerin sayısının 800 bini geçmesinin ardından Twitter hesabından, "Kaybettiğimiz herkesi anıp sevenleri için dua etmeliyiz. Lütfen aşı olun, destek aşınızı yaptırın. Koronavirüsü yeneceğiz ve birlikte tek ulus olarak ilerleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir