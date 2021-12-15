ABD'de koronavirüs ölümleri 800 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi, salgın boyunca ölenlerin sayısını açıkladı.

ABD'de koronavirüs vakaları ve ölümlerindeki artış sürüyor.

Vakalar ve ölümler, kış aylarının gelmesiyle yeniden hızla yükselmeye başladı.

ÖLÜMLER 800 BİNİ GEÇTİ

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, koronavirüse yakalananların sayısı 50 milyonu geçti, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 800 bini aştı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI AYRINTISI

ABD'de salgın boyunca ölenlerin sayısı, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalıların sayısının iki katına ulaştı.

Ölümlerin çoğu ise koronavirüse karşı aşı yaptırmayanlar ve yaşlılar arasında görüldü.

OMICRON OCAKTA ZİRVE YAPABİLİR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Omicron varyantının ülkede hızla yayıldığı ve ocak ayında vaka sayılarının zirveye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

BIDEN: LÜTFEN AŞI OLUN

ABD Başkanı Joe Biden, ölenlerin sayısının 800 bini geçmesinin ardından Twitter hesabından, "Kaybettiğimiz herkesi anıp sevenleri için dua etmeliyiz. Lütfen aşı olun, destek aşınızı yaptırın. Koronavirüsü yeneceğiz ve birlikte tek ulus olarak ilerleyeceğiz." açıklamasında bulundu.