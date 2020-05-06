ABD'de koronavirüsü araştıran Çinli doktor öldürüldü

Koronavirüsle ilgili önemli bir araştırmanın sonuna geldiği belirtilen Bing Liu, evinde vurularak hayatını kaybetti.

ABD'de koronavirüs üzerinde çalışmalar yapan Bing Liu adlı araştırmacı, öldürüldü.

Olay, Pensilvanya eyaletinde yaşandı.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli araştırmacı Bing Liu, geçtiğimiz cumartesi evinde ölü bulundu.

37 yaşındaki Bing'in; baş, boyun ve gövdesinden vurulduğu belirlendi.

Cinayeti araştırmak üzere görevlendirilen müfettişler, arabasında ölü bulunan kimliği belirsiz ikinci bir kişinin aracına dönmeden ve intihar etmeden önce Çinli araştırmacıyı evinde vurarak öldürdüğünü düşünüyor.

ABD POLİSİ: ÇİNLİ OLDUĞU İÇİN HEDEF ALINMADI

CNN International'ın aktardığına göre; Amerikan polisi, Bing Liu'nun Çinli olduğu için hedef alındığına dair herhangi bir işaret olmadığını belirtti.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Pittsburgh Üniversitesi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Üretken bir araştırmacı ve takdir edilen meslektaş Bing Liu'nun trajik ölümünden derin bir üzüntü duyuyoruz.

Üniversite; bu zor dönemde Liu'nun ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına en derin taziyelerini iletiyor." ifadelerine yer verildi.

(Bing Liu)

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ ÖNEMLİ BULGULAR ELDE ETMENİN EŞİĞİNDEYDİ

Bing Liu'nun üniversiteden meslektaşları, söz konusu araştırmacının, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun altında yatan hücresel mekanizmaları ve komplikasyonların hücresel temelini anlamaya yönelik çok önemli bulgular yapmak üzere olduğunu söyledi.

"SEÇKİN BİR ARAŞTIRMACI"

Bing'i "seçkin bir araştırmacı ve rehber" olarak tanımlayan Tıp Fakültesi görevlileri, Çinli araştırmacının "bilimsel mükemmelliğine saygı göstermek amacıyla" söz konusu çalışmayı tamamlama sözü verdi.